Политика В своем поздравлении с Рождеством Трамп пояснил, почему Канаде очень выгодно стать штатом США

2024-12-27 08:26

Избранный президент США Дональд Трамп в своем поздравлении с Рождеством сказал, почему для Канады выгодно стать штатом США. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Если Канада станет нашим 51-м штатом, их налоги сократят более чем на 60%, их бизнес немедленно удвоится, и они будут защищены в военном отношении, как никакая другая страна в мире", - заявил Дональд Трамп.

В своем поздравлении с Рождеством он упомянул и Гренландию и подчеркнул, что Соединенным Штатам нужна эта земля в целях национальной безопасности, а сам народ острова будто хочет быть частью США.

"Который хочет, чтобы США были там, и мы будем", - сказал он.

Далее Трамп пожелал счастливого Рождества всем, включая "замечательных солдат Китая", которые, по словам республиканца, с любовью, но незаконно, эксплуатируют Панамский канал.



"Китайцы незаконно эксплуатируют Панамский канал, постоянно следя за тем, чтобы Соединенные Штаты вкладывали миллиарды долларов в его ремонт", - отметил Трамп.