ВОЙНА В Украине У Верховній Раді сподіваються, що війна у 2025 році не закінчиться і виборів не буде

2025-01-02 09:31

Війна не закінчиться у 2025 році, виборів теж не буде, уряд у повному складі піде у відставку. Нардеп (фракція "Голос") Ярослав Желєзняк видав свій прогноз на 2025 рік.

Ключове:

▪️ Війна не закінчиться у 2025. Можливо з'являться перші нариси як вона може закінчитися, але сам факт не станеться так швидко.

▪ Виборів теж у 2025 році не буде, але буде зрозуміло, коли вони відбудуться у 26-му.

▪️ Влітку нова адміністрація Трампа заявить про повну та беззастережну підтримку України.

▪ І станеться перший серйозний конфлікт між Радою та ВП, який назвуть парламентською кризою.

▪ Уряд у повному складі піде у відставку із заміною Прем'єра.

▪️ Подальшого суттєвого підвищення податків не буде.

▪️ Почнуться перші суттєві економічні проблеми на рф.

▪️ США разом із союзниками обвалить ціни на нафту.