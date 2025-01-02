Жизнь Співласниця готелю у Буковелі «Запорізька Січ» Ольга Христенко - Галиш купила посаду у «новій адміністрації» Запорізької області

2025-01-02 09:00

Ольга Христенко-Галиш, співвласниця елітного готелю у Буковелі «Запорізька Січ», проплатила аванс, 30 тисяч доларів, за посаду в новій адміністрації Запорізької області. Вона це зробила через посередника, зрадника України – Андрія Деркача. Про це повідомляє видання From.com.ua.

Як пише видання, Ольга Христенко (Галиш) до 30-ти років завжди успішно могла поєднувати кілька адміністративних посад та одночасно працювала на кількох місцях.

«Перше місце роботи – страхова компанія «Оранта-Січ» у Запоріжжі. Друге місце роботи – адмінпосада в Центральній районній поліклініці Шевченківського району Запоріжжя. Третє місце роботи – бухгалтер електромашинобудівного заводу «Іскра». Там вона вперше почала використовувати своє становище для особистої вигоди», - пише видання.

У свої повні 30 років, за інформацією видання, Ольга Христенко (Галиш) влаштувалася до Запорізького регіонального управління «ПриватБанку»: «Саме там вона показала свій талант до інтриг та схем. Завдяки «цінним знайомствам» серед місцевого керівництва вона швидко піднялася кар'єрними сходами, очолила відділення у тому ж Шевченківському районі, де вона розпочинала свою кар'єру в лікарні на адмінпосаді. У «Приваті» Ольга Христенко почала працювати з ФОПами, забезпечуючи їм «особливі умови» обслуговування, за що отримувала додаткові винагороди. Вона розробила низку фінансових схем, що дозволили проводити «чорні» зарплати та уникати податків для приватних клієнтів».

Пізніше Ольга Христенко стала співвласницею елітного готелю «Запорізька Січ» у Буковелі. Одружившись втретє, вона змінила своє дівоче прізвище Христенко на Галиш, і, як пише видання, вона це зробила свідомо для своєї подальшої злочинної діяльності.

У розпал повномасштабного вторгнення РФ на територію України Ольга Христенко почала співпрацювати з рос спецслужбами з метою її «призначення на посаду в новій адміністрації Запорізької області після планованого переходу території під контроль збройних сил РФ та створення нового державного апарату управління».

Справу про вербування та саму співпрацю з Ольгою Христенко курував Андрій Деркач, колишній проросійський політик з України, народний депутат III-IX скликань, який став агентом Росії і був внесений до персонального списку санкцій США з формулюванням «російський агент з більш ніж десятирічним стажем».

«26 лютого 2022 року Ольга Христенко авансом проплатила за свою посаду у «новій адміністрації» Запорізької області 30 тисяч доларів, сподіваючись на такий же бліцкриг, як у Мелітополі та Херсоні у 2022 році. Гроші вона передала особисто Андрію Деркачу через його посередника Іванну Альпакшину. Деркач у своїх звітах повідомляє про те, що «зазначена сума була надана у вигляді благодійної допомоги для підтримки фонду Збройних сил РФ». А гроші від Христенко він був зобов'язаний передати до Головного управління ФСБ РФ у «відповідності до їх призначення», - пише видання.

«Так у чому справа? - задається питанням автор статті. - У розпал війни РФ проти України «на повну» всередині країни орудує внутрішній ворог. Як бачимо, Запорізька область перебуває під контролем ЗСУ, і жодних реальних прогнозів на її окупацію немає. Тобто Ольга Христенко (Галиш) в 2022 році зайнялася звичайною благодійністю для росвійськ, не отримавши свою довгоочікувану посаду. Шкода, «нова адміністрація» так і не дочекалася професійного управлінця. При цьому вона так і залишається співвласницею елітного готелю у Буковелі «Запорізька Січ».