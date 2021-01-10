Коронавирус фото + видео Многолюдный "локдаун" на Буковеле: что происходит на горнолыжном курорте в Карпатах

2021-01-10 11:00 245

Во время жесткого локдауна, который объявлен в Украине с 8 по 25 января, были закрыты все развлекательные заведения и рестораны, однако на популярном горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области в дни усиленного карантина было многолюдно.

Фото и видео огромных и тесных очередей на подъемники публикуют пользователи Facebook

Как видно на опубликованных сенимках, здесь никто и не думает о карантине и соблюдении социальной дистанции.

Люди, которые проживают неподалеку, говорят, что никогда не видели такого ажиотажа в горах.

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