ВОЙНА В Украине В 2024-м оккупанты понесли рекордные за все время войны потери в технике и живой силе

2025-01-04 16:45

Рашисты в 2024 году понесли рекордные потери - 430 790 солдат. Это численность почти 36 мотострелковых дивизий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, в прошлом году войска врага и понесли суммарно больше потерь, чем за 2022 и 2023 годы.

Наибольшие потери за год и за время полномасштабной войны зафиксированы в декабре - 48 670 российских военных. Предыдущий рекорд потерь армии оккупантов в живой силе был в ноябре 2024 года - 45 720 солдат.

Кроме того, в прошлом году ВСУ уничтожили и подбили 3689 танков россиян, это условно 119 танковых батальонов. Больше всего танков украинские защитники уничтожили в мае, только за сутки 12 мая поразили 31 танк оккупантов. Это количество техники танкового батальона.

В прошлом году украинские воины уничтожили и подбили 8956 боевых бронированных машин врага - это количество ББМ более 37 мотострелковых дивизий. Больше всего пораженной вражеской бронетехники в октябре 2024 года - 923 единицы. Такое количество ББМ, уничтоженных за месяц, стоило России ориентировочно не менее полумиллиарда долларов.

За прошлый год ВСУ поразили 13 050 единиц артиллерийских средств врага. Этого бы хватило для укомплектования 725 артдивизионов.

Также за год наши воины в металлолом превратили и 313 единиц реактивных систем залпового огня россиян и 407 средств противовоздушной обороны.

В ноябре 2024 года зафиксировано и самое большое с февраля 2022 года количество подбитых и уничтоженных автомобилей разного назначения врага - 2 469. А общее количество за год составляет - 21 345 единиц.