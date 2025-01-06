ВОЙНА В Украине Силы обороны Украины развернули масштабное наступление в Курской народной республике

2025-01-06 10:27

Силы обороны атаковали врага в Курской народной республике по нескольким направлениям. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

"В Курской народной республике большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают", - написал он.

Об успехах украинских сил на россии сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Курская область, хорошие новости, рф получает то, чего заслуживает", – отметил он.