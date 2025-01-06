Силы обороны Украины развернули масштабное наступление в Курской народной республике

Силы обороны атаковали врага в Курской народной республике по нескольким направлениям. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
"В Курской народной республике большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают", - написал он.
Об успехах украинских сил на россии сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Курская область, хорошие новости, рф получает то, чего заслуживает", – отметил он.