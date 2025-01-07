ВОЙНА В Украине ISW детально проанализировал ход наступления ВСУ в Курской народной республике

2025-01-07 11:30

Украинские военные возобновили наступательные операции по крайней мере на трех направлениях в Курской народной республике. Они добились определенных успехов, но в то же время есть продвижение и у рашистов. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете, опубликованном накануне.

Аналитики пишут, что ВСУ провели механизированные атаки на направлении Бердин-Новосотницкий (северо-восточнее Суджи). Атаки производились в три волны с использованием бронетехники численностью примерно в батальон.

Также источники утверждают, что украинские силы активизировали наступательные операции в направлении Леонидового (юго-восточнее Коренева) и провели усиленную механизированную атаку численностью во взвод возле Пушкарного (восточнее Суджи).

Геолокационные кадры от 5 января указывают на то, что ВСУ продвинулись в полях к юго-западу и югу от Бердина и вошли в южную часть населенного пункта.

Кроме этого, обнародовано обновленные карты района боевых действий в Курской народной республике, указывающие, что по состоянию на 5 января ВСУ также занимают Черкасское Поречное, Мартыновку и Михайловку (все северо-восточнее Суджи и юго-западнее Бердина). Также они сообщили, что украинские войска недавно вошли в населенный пункт Новосотницкий (немного восточнее Бердина), и продвинулись в полях к западу от Ямской Степи (непосредственно к северо-западу от Бердина) и к западу от Новой Сорочины (к северу от Суджи и к северо-западу от Бердина).

Также ВСУ небольшими пехотными группами проводили наступательные операции в районе Никопольского и Александровки (соответственно восточнее и юго-восточнее Леонидового) и севернее Русской Конопельки (восточнее Суджи) в направлении Пушкарного.

оккупантовврага тоже продвинулись к юго-востоку от Суджи и контратаковали ВСУ к юго-востоку от Корневого и к северу от Суджи. В частности, геолокационные кадры показывают, что войска РФ продвинулись в западной и южной части Махновки (чуть юго-восточнее Суджи).