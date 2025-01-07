Потери оккупантов в Украине перевалили за отметку в 800 тысяч человек
2025-01-07 16:36
ВСУ за минувшие сутки уничтожили 1970 российских оккупантов. Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 07.01.25 ориентировочно составили около 800 010 человек. Об этом 7 января сообщил Генштаб ВСУ.
В целом с начала войны уничтожено:
- танков - 9710 (+10)
- боевых бронированных машин - 20 189 (+25)
- артиллерийских систем - 21 710 (+45)
- РСЗО - 1260 (+2)
- средств ПВО - 1038 (+4)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 708 (+83)
- автомобильной техники и автоцистерн - 33226 (+170)
- керченских мостов -1