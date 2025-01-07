ВОЙНА В Украине Потери оккупантов в Украине перевалили за отметку в 800 тысяч человек

2025-01-07 16:36

ВСУ за минувшие сутки уничтожили 1970 российских оккупантов. Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 07.01.25 ориентировочно составили около 800 010 человек. Об этом 7 января сообщил Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны уничтожено:

  • танков - 9710 (+10) 
  • боевых бронированных машин - 20 189 (+25) 
  • артиллерийских систем - 21 710 (+45) 
  • РСЗО - 1260 (+2) 
  • средств ПВО - 1038 (+4) 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 708 (+83)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33226 (+170) 
  • керченских мостов -1 
subscriber subscriber

Еще по теме

В 2024-м оккупанты понесли рекордные за все время войны потери в технике и живой силе

2025-01-04 16:45

За сутки армия Украины ликвидировала еще более 1500 вражеских солдат и офицеров

2024-12-19 11:34

За сутки армия врага потеряла 1070 солдат, а также больше 40 танков и бронемашин

2024-12-16 12:35

Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к 800 тысячам

2024-12-11 08:24

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Потери оккупантов в Украине перевалили за отметку в 800 тысяч человек

2025-01-07 16:36

Сколько выкраденных оккупантами украинских детей удалось вернуть домой за год

2025-01-07 12:27

ISW детально проанализировал ход наступления ВСУ в Курской народной республике

2025-01-07 11:30

Украина заказала у Rheinmetall большую партию боеприпасов для зенитных установок Gepard

2025-01-07 10:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Потери оккупантов в Украине перевалили за отметку в 800 тысяч человек 2025-01-07 16:36
Сколько выкраденных оккупантами украинских детей удалось вернуть домой за год 2025-01-07 12:27
ISW детально проанализировал ход наступления ВСУ в Курской народной республике 2025-01-07 11:30
Украина заказала у Rheinmetall большую партию боеприпасов для зенитных установок Gepard 2025-01-07 10:26