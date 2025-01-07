ВОЙНА В Украине Потери оккупантов в Украине перевалили за отметку в 800 тысяч человек

2025-01-07 16:36

ВСУ за минувшие сутки уничтожили 1970 российских оккупантов. Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 07.01.25 ориентировочно составили около 800 010 человек. Об этом 7 января сообщил Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны уничтожено: