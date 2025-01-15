ВОЙНА В Украине Стали известны детали новой комбинированной атаки врага на объекты украинской энергетики

2025-01-15 13:34

Рашисты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов, ударными дронами, а также БПЛА-имитаторами. Большинство вражеских целей было уничтожено, сообщили воздушные силы ВСУ 15 января.



В общей сложности военные обнаружили 117 воздушных целей противника:





1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-(район пуска - Белгородская обл.);

7 крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 (район пусков - Тульская обл.);

4 крылатые ракеты Калибр (из акватории Черного моря);

27 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Волгоградская обл.);

4 управляемых авиаракета Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.);

74 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск).

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы. По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 77 воздушных целей:





23 крылатых ракеті Х-101, Х-55см;

3 крылатых ракет Калибр;

4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

47 ударных БпЛА Shahed/дроны-имитаторы, еще 27 не достигли целей (локационно потеряны).

Военные отметили, что далеко не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей.

"Противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковской области. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов", - говорится в сообщении.