ВОЙНА В Украине Стали известны детали новой комбинированной атаки врага на объекты украинской энергетики

2025-01-15 13:34

Рашисты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов, ударными дронами, а также БПЛА-имитаторами. Большинство вражеских целей было уничтожено, сообщили воздушные силы ВСУ 15 января.

В общей сложности военные обнаружили 117 воздушных целей противника:

  • 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-(район пуска - Белгородская обл.);
  • 7 крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 (район пусков - Тульская обл.);
  • 4 крылатые ракеты Калибр (из акватории Черного моря);
  • 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Волгоградская обл.);
  • 4 управляемых авиаракета Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.);
  • 74 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск).

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы. По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 77 воздушных целей:

  • 23 крылатых ракеті Х-101, Х-55см;
  • 3 крылатых ракет Калибр;
  • 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 47 ударных БпЛА Shahed/дроны-имитаторы, еще 27 не достигли целей (локационно потеряны).

Военные отметили, что далеко не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей.

"Противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковской области. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов", - говорится в сообщении.

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