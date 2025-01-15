Стали известны детали новой комбинированной атаки врага на объекты украинской энергетики
2025-01-15 13:34
Рашисты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов, ударными дронами, а также БПЛА-имитаторами. Большинство вражеских целей было уничтожено, сообщили воздушные силы ВСУ 15 января.
В общей сложности военные обнаружили 117 воздушных целей противника:
- 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-(район пуска - Белгородская обл.);
- 7 крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 (район пусков - Тульская обл.);
- 4 крылатые ракеты Калибр (из акватории Черного моря);
- 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Волгоградская обл.);
- 4 управляемых авиаракета Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская обл.);
- 74 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск).
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы. По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 77 воздушных целей:
- 23 крылатых ракеті Х-101, Х-55см;
- 3 крылатых ракет Калибр;
- 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 47 ударных БпЛА Shahed/дроны-имитаторы, еще 27 не достигли целей (локационно потеряны).
Военные отметили, что далеко не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей.
"Противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковской области. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов", - говорится в сообщении.