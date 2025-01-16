Мир Обвиненного в мятеже президента Южной Кореи арестовали со второй попытки

2025-01-16 10:27

Следователи арестовали отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Йоля по обвинению в мятеже, сообщает Yonhap.

По данным Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), ордер на арест Юна был исполнен.

По словам отстраненного президента, он решил добровольно явиться на допрос, чтобы "избежать кровопролития". Свое преследование он считает незаконным.

В начале января следователи уже пытались арестовать Юна, но после нескольких часов противостояния со службой безопасности в резиденции прекратили их. На этот раз служба безопасности построила баррикады из машин у входа в резиденцию, но следователям все же удалось проникнуть в комплекс по лестнице.

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Мир

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