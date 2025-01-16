ВОЙНА В Украине Общие боевые потери оккупантов в живой силе быстро приближаются к миллиону

2025-01-16 16:43

Вражеская армия за последние сутки, с 15 на 16 января, потеряла на фронте 1480 солдат и офицеров. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.25 ориентировочно составили: