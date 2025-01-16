ВОЙНА В Украине Общие боевые потери оккупантов в живой силе быстро приближаются к миллиону

2025-01-16 16:43

Вражеская армия за последние сутки, с 15 на 16 января, потеряла на фронте 1480 солдат и офицеров. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 814 150 (+1480) 
  • танков - 9791 (+11) 
  • боевых бронированных машин - 20 368 (+20) 
  • артиллерийских систем - 22 015 (+40) 
  • РСЗО - 1262 
  • средств ПВО - 1046 
  • самолетов - 369 
  • вертолетов - 331 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 503 (+120) 
  • крылатых ракет - 3049 (+31) 
  • кораблей/катеров - 28 
  • подводных лодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34132 (+137) 
  • специальной техники - 3697 (+1) 
  • керченских мостов -1
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