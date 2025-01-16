Общие боевые потери оккупантов в живой силе быстро приближаются к миллиону
2025-01-16 16:43
Вражеская армия за последние сутки, с 15 на 16 января, потеряла на фронте 1480 солдат и офицеров. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 814 150 (+1480)
- танков - 9791 (+11)
- боевых бронированных машин - 20 368 (+20)
- артиллерийских систем - 22 015 (+40)
- РСЗО - 1262
- средств ПВО - 1046
- самолетов - 369
- вертолетов - 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 503 (+120)
- крылатых ракет - 3049 (+31)
- кораблей/катеров - 28
- подводных лодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 34132 (+137)
- специальной техники - 3697 (+1)
- керченских мостов -1