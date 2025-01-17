Спорт Полузащитник Владимир Шепелев официально покинул Динамо

2025-01-17 09:29

Динамо объявило об уходе из клуба полузащитника Владимира Шепелева. Стороны договорились о прекращении срока действия контракта.

Шепелев является воспитанником Динамо, в системе которого находился с 2010 года. За основную команду киевлян полузащитник дебютировал 25 февраля 2017 года в гостевом матче с Зарей (2:1).

С того момента Шепелев суммарно провел за клуб 229 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 7 голов и 19 ассистов. В составе Динамо игрок выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок страны и трижды — Суперкубок Украины

В нынешнем сезоне 27-летний Шепелев сыграл за Динамо лишь в одном матче — выйдя на одну минуту в игре Лиги Европы с Хоффенхаймом (0:2).