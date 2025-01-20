ВОЙНА В Украине Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2025-01-20 13:32

За минувшие сутки потери вражеских войск в Украине составили 1580 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Указано, что общие потери страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно достигли 818 740 человек.

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