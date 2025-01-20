ВОЙНА В Украине Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2025-01-20 13:32

За минувшие сутки потери вражеских войск в Украине составили 1580 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Указано, что общие потери страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно достигли 818 740 человек.

Другие боевые потери врага:

  • танки - 9811 (+8 за сутки)
  • боевые бронированные машины - 20 412 (+18) 
  • артиллерийские системы - 22 055 (+15) 
  • РСЗО - 1262
  • средства ПВО - 1046 
  • самолеты - 369 
  • вертолеты - 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 615 (+36) 
  • крылатые ракеты - 3051 (+2)
  • корабли / катера - 28 
  • подлодки - 1 
  • автомобильная техника и автоцистерны - 34 401 (+76) 
  • специальная техника - 3700 (+1) 
  • керченский мост - 1
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