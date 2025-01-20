Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные
2025-01-20 13:32
За минувшие сутки потери вражеских войск в Украине составили 1580 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Указано, что общие потери страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно достигли 818 740 человек.
Другие боевые потери врага:
- танки - 9811 (+8 за сутки)
- боевые бронированные машины - 20 412 (+18)
- артиллерийские системы - 22 055 (+15)
- РСЗО - 1262
- средства ПВО - 1046
- самолеты - 369
- вертолеты - 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 615 (+36)
- крылатые ракеты - 3051 (+2)
- корабли / катера - 28
- подлодки - 1
- автомобильная техника и автоцистерны - 34 401 (+76)
- специальная техника - 3700 (+1)
- керченский мост - 1