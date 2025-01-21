Политика Новый президент США на 90 дней блокировал все программы финансовой помощи другим странам

2025-01-21 16:36

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней финансовой помощи. За это время будет проведена проверка соответствия этих программ политическим целям государства. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Какие именно объемы помощи будут прекращены этим указом - неизвестно, ведь финансирование многих программ уже было утверждено Конгрессом и должно быть выделено, если средства не потеряны.

В подписанном указе отмечается, что "индустрия иностранной помощи и бюрократия не отвечают американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям".

Отмечается, что это "служит дестабилизации мира во всем мире, продвигая в иностранных государствах идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними".

Трамп заявил, что "ни одна последующая внешняя помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться способом, который не будет полностью согласован с внешней политикой президента Соединенных Штатов".