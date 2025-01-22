ВОЙНА В Украине За сутки армия Украины уничтожила почти 2 тысячи вражеских солдат и офицеров

2025-01-22 14:39

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1950 российских оккупантов. Общие боевые потери войск РФ в Украине с 24 февраля 2022 по 22 января 2024 составляют около 823 тысяч 980 человек. Об этом сообщил Генштаб.

В целом с начала войны уничтожено:

  • российских танков - 9844 (+11)
  • боевых бронированных машин - 20485 (+8)
  • артиллерийских систем - 22194 (+60)
  • РСЗО - 1262 
  • средств ПВО - 1050 
  • самолетов - 369 
  • вертолетов - 331 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23039 (+141)
  • крылатых ракет - 3051 
  • кораблей/катеров - 28
  • подлодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34837 (+155)
  • специальной техники - 3711 (+1)
  • керченских мостов -1
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