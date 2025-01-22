За сутки армия Украины уничтожила почти 2 тысячи вражеских солдат и офицеров
2025-01-22 14:39
За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1950 российских оккупантов. Общие боевые потери войск РФ в Украине с 24 февраля 2022 по 22 января 2024 составляют около 823 тысяч 980 человек. Об этом сообщил Генштаб.
В целом с начала войны уничтожено:
- российских танков - 9844 (+11)
- боевых бронированных машин - 20485 (+8)
- артиллерийских систем - 22194 (+60)
- РСЗО - 1262
- средств ПВО - 1050
- самолетов - 369
- вертолетов - 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23039 (+141)
- крылатых ракет - 3051
- кораблей/катеров - 28
- подлодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 34837 (+155)
- специальной техники - 3711 (+1)
- керченских мостов -1