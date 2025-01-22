ВОЙНА В Украине За сутки армия Украины уничтожила почти 2 тысячи вражеских солдат и офицеров

2025-01-22 14:39

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 1950 российских оккупантов. Общие боевые потери войск РФ в Украине с 24 февраля 2022 по 22 января 2024 составляют около 823 тысяч 980 человек. Об этом сообщил Генштаб.

В целом с начала войны уничтожено: