Политика Трамп впервые открыто пригрозил рф жесткими последствиями, если войне с Украиной не будет закончена

2025-01-25 14:36

США усилят санкции против россии, если москва не пойдет на переговоры по прекращению войны с Украиной. Об этом во заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме, передает Укринформ.

Кроме того, он заявил, что в США изучают вопрос продления поставок оружия Украине.

"Дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от диалогов с путиным и Зеленским и готовности заключить соглашение", - сказал он.

Трамп также сказал, что просил Си Цзиньпина содействовать урегулированию войны в Украине.

Когда Трампа спросили, считает ли он, что войну нужно заморозить, он ответил: "Война не должна была начинаться, и если бы у вас был грамотный президент - какого не было - то и войны не было бы".

 

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