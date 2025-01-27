Политика Трамп заявил, что США в любом случае получат полный контроль над Гренландией

2025-01-27 09:36

Дональд Трамп рассказал, что Соединенные Штаты получат контроль над Гренландией, поскольку, по его словам, 56 тысяч жителей острова "хотят быть с нами". Президент США также назвал это вопросом международной безопасности и свободы. Об этом заявил журналистам на борту самолета Air Force One, передает BBC.

"Я думаю, что мы ее получим", – сказал Трамп.

Его комментарии прозвучали после сообщений о том, что премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время напряженного телефонного разговора с Трампом на прошлой неделе настаивала, что Гренландия не продается.

Трамп впервые поднял вопрос о покупке Гренландии во время своего первого срока в 2019 году. Он утверждал, что контроль США над островом является "абсолютной необходимостью" для международной безопасности.

"Я думаю, что население [Гренландии] хочет быть с нами", - сказал Трамп на борту президентского самолета. – "Я действительно не понимаю, на что претендует Дания, но это было бы очень недружественным шагом, если они не позволят этому произойти, ведь это нужно для защиты свободного мира", – добавил он.

Он надеется, что США получат контроль над Гренландией, ведь это вопрос свободы мира.

"Это не имеет никакого отношения к Соединенным Штатам, кроме того, что мы – те, кто может обеспечить свободу. Они не могут".