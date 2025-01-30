ВОЙНА В Украине Новый указ Трампа не означает прекращение военной помощи Украине

2025-01-30 08:26

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опроверг информацию о якобы прекращении военной помощи Украине со стороны США.

"Военная помощь США для Украины продолжается, в частности, по пакетам военной помощи, принятым ранее… Информация, распространяемая в медиа относительно остановки военной помощи, не соответствует действительности", - приводятся его слова в Телеграмм-канале ЦПД.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила финансирование программ по оказанию внешней помощи и выдаче грантов. Это вроде бы касается и большинства программ военной помощи и помощи по безопасности, в том числе Украины, Тайваня и Иордании. Исключением располагает военная помощь Израилю и Египта, а также чрезвычайная продовольственная помощь.

Издание считает, что такое решение может нанести долгосрочный ущерб стратегическим интересам США.