ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба ВСУ

2025-01-30 13:35

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений. Об этом 30 января сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 43 авиационных удара, сбросив 96 КАБов, применил 2120 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более 5300 обстрелов, из них 90 - из РСЗО.

Рашисты наносили авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Басовка, Веселовка, Новониколаевка, Малая Корчаковка, Высокая Яруга, Константиновка, Белицкое, Одрадное, Новопавловка и Запорожское.



За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков.

На Харьковском направлении, по уточненной информации, враг наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении за прошедшие сутки совершено десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Новолюбовки, Торского, Ямполевки и Зеленой Долины.

На Северском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районе населённого пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боестолкновений в районах Новомаркового, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от населенных пунктов Крымское и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Видродження, Зверевое, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улакли.

На Новопавловском направлении захватчики совершили шесть атак на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочередное.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг штурмовых и наступательных действий не проводил, осуществляет перманентные обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры из всех имеющихся видов вооружения, активно применяет ударные БПЛА.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили восемь атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов с применением 35 управляемых бомб, также совершил 426 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 12 - из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.