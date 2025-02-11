ВОЙНА В Украине За сутки ВСУ ликвидировали почти 1,5 тыс оккупантов - потери врага приближаются к 900 тысячам

2025-02-11 13:35

Украинские военные за сутки уничтожили 1390 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.25 ориентировочно составили около 851 880 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.


В целом с начала войны ликвидировано:

  • танков - 10014 (+13) 
  • боевых бронированных машин - 20844 (+31) 
  • артиллерийских систем - 22923 (+44) 
  • РСЗО - 1275 (+2) 
  • средств ПВО - 1060 (+1) 
  • самолетов - 370 
  • вертолетов - 331 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24755 (+132)
  • крылатых ракет - 3056 (+2)
  • кораблей/катеров - 28 
  • подлодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 36807 (+169) 
  • специальной техники - 3741 (+1)
  • керченских мостов -1 
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