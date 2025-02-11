ВОЙНА В Украине За сутки ВСУ ликвидировали почти 1,5 тыс оккупантов - потери врага приближаются к 900 тысячам

2025-02-11 13:35

Украинские военные за сутки уничтожили 1390 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.25 ориентировочно составили около 851 880 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



В целом с начала войны ликвидировано: