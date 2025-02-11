За сутки ВСУ ликвидировали почти 1,5 тыс оккупантов - потери врага приближаются к 900 тысячам
2025-02-11 13:35
Украинские военные за сутки уничтожили 1390 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.25 ориентировочно составили около 851 880 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом с начала войны ликвидировано:
- танков - 10014 (+13)
- боевых бронированных машин - 20844 (+31)
- артиллерийских систем - 22923 (+44)
- РСЗО - 1275 (+2)
- средств ПВО - 1060 (+1)
- самолетов - 370
- вертолетов - 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24755 (+132)
- крылатых ракет - 3056 (+2)
- кораблей/катеров - 28
- подлодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 36807 (+169)
- специальной техники - 3741 (+1)
- керченских мостов -1