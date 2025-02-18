ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба ВСУ

2025-02-18 13:35

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Силы обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в  сводке во вторник, 18 февраля.

На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска. На Купянском направлении произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от населенных пунктов Тополя, Петропавловка, Глушковка, Загрызово и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении россияне атаковали шесть раз. Пытались продвинуться вперед вблизи Заречного и Ямполевки. На Северском направлении войска отразили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак на позиции наших войск в районе Часового Яра. На Торецком направлении российские захватчики пять раз атаковали украинские подразделения возле Торецка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки защитники остановили 55 штурмовых действий россиян в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлино, Удачного, Успеновки, Надеевки, Ясенового, Улаклив, Андреевки и Андреевки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 23 атаки захватчиков в районе Новоселки, Ровнополья, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого. На Ореховском направлении отражены две атаки в районах Щербаков и Нестерянки.

В Курской области украинские воины отразили 13 атак россиян, также враг нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 30 УАБ и совершил 573 обстрела, 11 из которых - из РСЗО.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство ПВО, шесть ракетных войск и артиллерии и пять средств РЭБ/РЛС захватчиков.

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