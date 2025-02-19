ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - сводка Генштаба ВСУ

2025-02-19 14:39

Украинские военные отбили за минувшие сутки 156 атак российских войск и нанесли врагу значительные потери. Уничтожены 1300 оккупантов, десятки единиц техники и артиллерии. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram.

Рашисты нанесли три ракетных и 94 авиационных удара, использовав четыре ракеты и 144 управляемых авиабомбы. Кроме того, совершено более 5600 обстрелов, из которых 89 из реактивных систем залпового огня. Для атак привлечено 2386 дронов-камикадзе.

Ситуация на направлениях:

  • Харьковское направление: Отражены две атаки в районах Малой Шапковки и Тополи.
  • Купянское направление: 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызового и Лозового.
  • Лиманское направление: Отражены 12 атак врага в районах Копанок, Макеевки, Новолюбовки и Ямполевки.
  • Северское направление: Четыре вражеских атаки отражены возле Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского.
  • Краматорское направление: Три попытки прорыва врага остановлены вблизи Васюковки и Александро-Шультино.
  • Торецкое направление: Оккупанты 18 раз пытались продвинуться в районах Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки.
  • Покровское направление: Отражены 50 атак в районах Тарасовки, Водяного Второго, Малиновки, Луча, Песчаного, Котлиного, Новоалександровки и других населенных пунктов.
  • Новопавловское направление: Враг совершил 17 попыток прорыва.
  • Гуляйпольское направление: 14 атак оккупантов отбиты возле Новоселки и Новополя.
  • Ореховское направление: 6 штурмов отражены вблизи Новоандреевки, Степного и Малых Щербаков.
  • Приднепровское направление: Активные боевые действия не зафиксированы.
  • Курское направление: Противник провел 10 штурмов, совершил 35 авиаударов, 502 обстрела, использовал 44 управляемых авиабомбы.
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