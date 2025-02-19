ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - сводка Генштаба ВСУ

2025-02-19 14:39

Украинские военные отбили за минувшие сутки 156 атак российских войск и нанесли врагу значительные потери. Уничтожены 1300 оккупантов, десятки единиц техники и артиллерии. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram.

Рашисты нанесли три ракетных и 94 авиационных удара, использовав четыре ракеты и 144 управляемых авиабомбы. Кроме того, совершено более 5600 обстрелов, из которых 89 из реактивных систем залпового огня. Для атак привлечено 2386 дронов-камикадзе.

Ситуация на направлениях: