Политика Зеленский заявил, что большинство европейских лидеров поддерживают вступление Украины в НАТО

2025-02-20 12:30

Большинство европейских лидеров поддерживают вступление Украины, за исключением Словакии, Венгрии, Германии и США. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, сообщает турецкое агентство Анадолу.

"Однако фактор США играет существенную роль в формировании этих мнений", – сказал украинский лидер.

Зеленский отметил при этом поддержку президентом Эрдоганом членства Украины в НАТО в будущем.

"Если НАТО не вариант, о каких гарантиях безопасности мы говорим?" – сказал он, подчеркнув, что у Украины сильная армия, но для ее содержания постоянно нужны оружие и деньги.

Сегодня Украине также нужны гарантии экономической безопасности, Зеленский заявил, что "для этого мы должны войти в столь большой рынок, как Евросоюз".

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