Политика Посол Израиля потребовал немедленно отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Шухевича

2021-03-09 18:40

 

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение властей Тернополя о переименовании центрального стадиона в городской стадион имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

Об этом он написал в своем Twitter во вторник, 9 марта.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного Гауптмана Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал он.

Напомним, 5 марта (в день, когда 71 год назад был убит главнокомандующий УПА) в Тернополе депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала по переименованию стадиона в Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

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