Политика Дональд Трамп впервые допустил, что ему не удастся достичь мира между Украиной и рф

2025-02-28 16:44

Президент США Дональд Трамп впервые допустил, что ему не удастся достичь мира между Украиной и россией. Об этом он заявил на заседании американского правительства, общаясь с прессой.

Так, отвечая на вопрос о том, не будет ли это плохим сигналом для Китая, если рф оставит себе оккупированные территории Украины, Трамп заверил, что он сделает все возможное, чтобы заключить "наилучшее соглашение для обеих сторон".

"Но для Украины мы будем стараться особенно тщательно, чтобы они смогли получить как можно больше. Вы очень уверены в нас, ведь предполагаете, что мир возможен. Но есть вероятность, что это не сработает. Надеюсь, что сработает - ради человечества. Потому что если вы увидите те кадры, которые видел я, то не захотите на них смотреть", - сказал он.

На вопрос, должен ли путин пойти на уступки, Трамп ответил: "Да. Ему придется". Однако он отказался уточнить, какие именно уступки подразумевает.