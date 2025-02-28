Политика Дональд Трамп впервые допустил, что ему не удастся достичь мира между Украиной и рф

2025-02-28 16:44

Президент США Дональд Трамп впервые допустил, что ему не удастся достичь мира между Украиной и россией. Об этом он заявил на заседании американского правительства, общаясь с прессой.

Так, отвечая на вопрос о том, не будет ли это плохим сигналом для Китая, если рф оставит себе оккупированные территории Украины, Трамп заверил, что он сделает все возможное, чтобы заключить "наилучшее соглашение для обеих сторон".

"Но для Украины мы будем стараться особенно тщательно, чтобы они смогли получить как можно больше. Вы очень уверены в нас, ведь предполагаете, что мир возможен. Но есть вероятность, что это не сработает. Надеюсь, что сработает - ради человечества. Потому что если вы увидите те кадры, которые видел я, то не захотите на них смотреть", - сказал он.

На вопрос, должен ли путин пойти на уступки, Трамп ответил: "Да. Ему придется". Однако он отказался уточнить, какие именно уступки подразумевает.

subscriber subscriber

Еще по теме

В США в течение всего одного течение месяца уволят с военной службы всех трансгендеров

2025-02-28 14:39

Трамп своим указом значительно расширил полномочия Департамента эффективности, возглавляемого Илоном Маском

2025-02-28 09:29

Макрон после встречи с Трампом заявил о возможности прекращения войны в Украины в ближайшие недели

2025-02-26 09:35

Швейцария не исключает отправку своего контингента миротворцев в Украину

2025-02-24 10:27

Еще новости в разделе "Политика"

Дональд Трамп впервые допустил, что ему не удастся достичь мира между Украиной и рф

2025-02-28 16:44

Украина официально признала результаты обучения, полученные гражданами за границей

2025-02-27 16:43

Евросоюз готовит увеличенный на десятки миллиардов евро пакет военной помощи для Украины

2025-02-27 08:26

ЕС предложил Украине собственное соглашение о ценных полезных ископаемых

2025-02-26 13:34
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Дональд Трамп впервые допустил, что ему не удастся достичь мира между Украиной и рф 2025-02-28 16:44
Украина официально признала результаты обучения, полученные гражданами за границей 2025-02-27 16:43
Евросоюз готовит увеличенный на десятки миллиардов евро пакет военной помощи для Украины 2025-02-27 08:26
ЕС предложил Украине собственное соглашение о ценных полезных ископаемых 2025-02-26 13:34