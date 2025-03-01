Политика Администрация Трампа сделала жесткое заявление после срыва переговоров с Зеленским

2025-03-01 11:33

США не разрешат другим странам пользоваться собой в собственных интересах. Об этом говорится в заявлении Белого дома после срыва переговоров президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.

Отмечается, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс "стоят на защите американцев, всегда будут отстаивать интересы американского народа и уважающих позицию Соединенных Штатов в мире - и никогда не позволят использовать американский народ в своих интересах".

Напомним, между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским возник спор во время встречи в Вашингтоне 28 февраля. Трамп заявил, что без Вашингтона у Киева нет "карт на руках", а Украина должна быть благодарна за помощь. Зеленский заявил, что США не имеют права указывать, что делать Украине.