Политика Зеленский дал первое интервью после публичной ссоры в Белом доме с президентом и вице-президентом США

2025-03-01 14:36

После публичной ссоры в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу Fox News. Кorrespondent.net выделяет главные заявления Зеленского.

- Я очень благодарен американцам за поддержку, благодарен президенту Трампу, благодарен Конгрессу, вы помогли нам выжить, мы навсегда стратегические партнеры. Нам нужно быть честными, прямыми, чтобы понять друг друга. Никто не хочет закончить войну больше, чем мы.



– Без поддержки США нам будет сложно бороться с Россией. Но мы не можем потерять наши ценности, людей, свободу. Россия пришла на нашу землю. Они убили столько людей. Просто это забыть? Сказать, что Путин хороший? Нет!



– Я уважаю президента и я уважаю американский народ. Я не думаю, что мы сделали что-то плохое, - в ответ на вопросы-замечания ведущего о потенциальных извинениях перед Трампом



- Не знаю, было ли то, что произошло в Белом доме, было запланировано заранее. Когда многие политики говорят, что наши города разрушены, мы потеряли миллионы солдат, они не герои, потому что бегут - я просил неоднократно, будьте корректны, говорите правду, это не смешно, это не сказка, это реальная жизнь. Когда наши партнеры продолжают это повторять, это не путь для друзей, для партнеров



- Когда вы говорите о цифрах, каждый человек важен. Когда вы говорите о миллионе потерь, у нас нет никакого миллиона потерь. Когда вы говорите о территориях, возможно, некоторые территории и т.д. Это не просто территории, это дома. Это человеческая жизнь, понимаете? Это их родители, матери, родственники, погибшие, я имею в виду во время этой войны. Никто не хочет простить Путина



-На вопрос, готов ли он сейчас вернуться в Белый дом, Зеленский ответил "Нет"



- В ответ на вопрос, жалеет ли он о перепалке с Трампом и Венсом: Да, это было не очень. Но здесь были очень чувствительные вещи, и я хочу, чтобы наши партнеры понимали вещи правильно



- Мы готовы подписать соглашение по минералам. Но этого мало. Может я чего-то не знаю и Трамп имеет план как остановить Путина



- Мы готовы к миру. Но мы должны быть в сильной позиции. Нам нужны гарантии



- Только народ Украины может определять, нужно ли мне уходить в отставку. Я всегда готов. Не думаю, что это хорошая идея.