ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба ВСУ

2025-03-06 14:37

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, а также станцию ​​радиоэлектронной борьбы российских захватчиков. Об этом 6 марта сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на фронте за прошедшие сутки произошло 109 боестолкновений, самые горячие направления - Курское и Торецкое.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 85 авиаударов, в том числе сбросил 121 УАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 144 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2547 дронов-камикадзе.

Войска РФ наносили авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Колодежное, Гоптовка Харьковской области; Зеленое Поле, Покровск, Чунишино, Алексеевка, Докучаевск, Орехово, Бересток, Новая Полтавка, Миролюбовка, Отрадное, Веселое, Шевченко, Новополь, Краматорск, Константиновка, Торецк Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Пятихатки Запорожской области.

На Харьковском направлении наши войска отразили шесть атак противника в районе Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Голубовка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки и Нового.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Часового Яра, Александро-Шультино и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку неподалеку от Торецка, Дачного, Крымского и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 18 наступательных действий агрессора в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Котлино, Котляровки, Сергеевки, Богдановки и Андреевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили восемь атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Раздольного, Бедного и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении Вольного Поля.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили четыре вражеских атаки в направлениях Каменского, Павловки и Лобково.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 27 атак российских захватчиков. Кроме того, враг нанес 35 авиационных ударов с применением 46 управляемых бомб, а также совершил 380 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Северском и Приднепровском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.