Политика "Шалом ХАМАС!" - Трамп сделал последнее предупреждение террористической группировке

2025-03-06 13:35

Президент США Дональд Трамп после встречи с освобожденными из плена ХАМАС израильскими заложниками обратился к террористической группировке с "последним предупреждением". Соответствующее обращение Трамп сделал на своей странице социальной сети Truth Social.

"Шалом ХАМАС" означает "добрый день" и "до свидания" - вы можете выбирать. Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей или вам все будет закончено. Только больные и извращенные люди хранят тела, а вы больны и извращены! Я посылаю Израилю все необходимое, чтобы закончить работу, ни один член ХАМАСа не будет в безопасности, если вы не сделаете то, что я говорю", - говорится в публикации Трампа.

Он добавил, что сейчас для "руководства ХАМАС" самое время покинуть сектор Газа, а мирным жителям региона пообещал "прекрасное будущее", если они не будут удерживать заложников.

"Если вы это сделаете, вы мертвы! Примите УМНОЕ РЕШЕНИЕ. ОСВОБОДИТЕ ЗАЛОЖНИКОВ СЕЙЧАС, ИЛИ ПОЗДНЕЕ ВЫ ПОПЛАТИТЕСЬ!" - добавил он.