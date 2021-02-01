Переворот в Мьянме: Захватившие власть военные назначили президентом бывшего генерала

Военные, устроившие переворот в Мьянме, уже назначили исполняющим обязанности президента бывшего генерала, вице-президента Мьинта Све.
Как сообщил телеканал Myawaddy, принадлежащий военным, Све передал государственную власть главнокомандующему Мин Аунг Хлаингу. Кроме того, исполняющий обязанности президента пообещал тщательно изучить нарушения в списках избирателей после ноябрьских выборов.
Также военные взяли под охрану правительственный офис в Мандалае, арестован главный министр региона.
Солдаты начали проводить рейды в домах высших правительственных чиновников и лидеров правящей Национальной лиги за демократию в районе полуночи. За несколько часов до этого в столице страны Нейпьито должен был собраться новый парламент.
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