Мир Переворот в Мьянме: Захватившие власть военные назначили президентом бывшего генерала

2021-02-01 10:38 378

Военные, устроившие переворот в Мьянме, уже назначили исполняющим обязанности президента бывшего генерала, вице-президента Мьинта Све. 

Как сообщил телеканал Myawaddy, принадлежащий военным, Све передал государственную власть главнокомандующему Мин Аунг Хлаингу. Кроме того, исполняющий обязанности президента пообещал тщательно изучить нарушения в списках избирателей после ноябрьских выборов.

Также военные взяли под охрану правительственный офис в Мандалае, арестован главный министр региона.

Солдаты начали проводить рейды в домах высших правительственных чиновников и лидеров правящей Национальной лиги за демократию в районе полуночи. За несколько часов до этого в столице страны Нейпьито должен был собраться новый парламент.

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