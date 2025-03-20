ВОЙНА В Украине За сутки армия Украины ликвидировала еще 1400 вражеских солдат и офицеров

2025-03-20 12:30

С 24 февраля 2022 года по 20 марта 2025 года общие боевые потери личного состававражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 899 470 человек (+1400 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.



Кроме того, с начала войны уничтожены: