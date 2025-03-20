ВОЙНА В Украине За сутки армия Украины ликвидировала еще 1400 вражеских солдат и офицеров

2025-03-20 12:30

С 24 февраля 2022 года по 20 марта 2025 года общие боевые потери личного состававражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 899 470 человек (+1400 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.


Кроме того, с начала войны уничтожены:

  • 10377 (+13) танков
  • 21561 (+38) бронемашина
  • 24747 (+43) артиллерийских систем
  • 1322 (+2) РСЗО
  • 1110 (+3) средств ПВО
  • 370  самолетов
  • 331  вертолет
  • 29895 (+179) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 3121 крылатая ракета
  • 28 кораблей/катеров
  • 1  подводная лодка
  • 1 незаконный керченский мост
  • 41094 (+91) единицы автомобильной техники и автоцистерн
  • 3780 единиц специальной техники
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Массированная дроновая атака на Кропивницкий: число пострадавших возросло 2025-03-20 11:34
У границы Украины около Сумской области концентрируется большая группировка врага 2025-03-20 08:26