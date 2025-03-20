За сутки армия Украины ликвидировала еще 1400 вражеских солдат и офицеров
2025-03-20 12:30
С 24 февраля 2022 года по 20 марта 2025 года общие боевые потери личного состававражеских войск на территории Украины ориентировочно составили 899 470 человек (+1400 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
- 10377 (+13) танков
- 21561 (+38) бронемашина
- 24747 (+43) артиллерийских систем
- 1322 (+2) РСЗО
- 1110 (+3) средств ПВО
- 370 самолетов
- 331 вертолет
- 29895 (+179) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 3121 крылатая ракета
- 28 кораблей/катеров
- 1 подводная лодка
- 1 незаконный керченский мост
- 41094 (+91) единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 3780 единиц специальной техники