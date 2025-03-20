ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба ВСУ

2025-03-20 14:37

В течение прошлых суток на фронте зафиксировано 155 боевых столкновений. Украинские воины наносят российским войскам ощутимые потери в живой силе и технике. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 20 марта.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, два средства ПВО, 10 средств ракетных войск и артиллерии, две станции РЭБ и еще одну важную цель российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг пять раз безуспешно пытался продвинуться в районе Волчанска и Двуречной. На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку населенных пунктов Загризовое и Петропавловка.



На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки и в направлениях населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина. На Северском направлении наши войска отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Верхнекамянское.



На Краматорском направлении враг совершил четыре атаки на позиции наших войск в районах Александро-Шультиного, Миньковки и Новомаркова. За прошлые сутки на Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения возле Крымского, Торецка, Дачного и Дилиевки.



На Покровском направлении в течение прошлых суток наши защитники остановили 47 штурмовых действий россиян в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Новоукраинка, Котлино, Зверовое, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, Андреевка и в направлении Сергеевки.



На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 13 атак российских захватчиков в районах Привольного, Разлива, Булацкого и Константинополя. На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили три атаки противника в направлении Новополя.



На Ореховском направлении ВСУ отразили семь атак в районе Степового и в направлении населенных пунктов Лобковое и Щербаки.



В Курской народной республике за прошлые сутки украинские воины отразили 22 атаки россиян, также враг нанес 23 авиационных удара, применив при этом 28 УАБ, и осуществил 333 обстрела, 12 из которых - из РСЗО.