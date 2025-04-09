Экономика Аналитики ООН дали очень неутешительный прогноз по урожаю пшеницы в Украине в 2025 году

2025-04-09 13:34

Урожай пшеницы в Украине в 2025 году будет ниже среднего за пять лет. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

"В Украине производство пшеницы в 2025 году ожидается на уровне, ниже среднего пятилетнего показателя, из-за последствий продолжающейся войны, а посушливые погодные условия обусловливают ожидания умеренного снижения урожая по сравнению с предыдущим годом", - говорится в сообщении.

При этом в ФАО ожидают, что мировое производство пшеницы в 2025 году составит 795 млн тонн, что соответствует уровню предыдущего года.

По прогнозу ФАО, мировое потребление зерновых в 2024-2025 маркетинговом году составит 2 868 млн тонн, что на 1,3 млн тонн больше, чем в прошлом месяце, и на 0,9% выше уровня 2023-2024 МГ. Пересмотр обусловлен повышением на 2,7 млн тонн мирового прогноза потребления фуражного зерна с более высоким ожидаемым потреблением всех основных фуражных зерновых (кукурузы, ячменя и сорго).

Напомним, в 2024 году Украина собрала 76 млн тонн зерновых и масличных культур, что было заметно меньше от рекордного 2023 года - 82 млн тонн.