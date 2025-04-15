ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба ВСУ

2025-04-15 08:24

Как сообщил Генштаб ВСУ в оперативной сводке, на Лиманском направлении за минувший день захватническая армия совершила 13 атак на позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Надия, Новое, Катериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Билогоривка и Григоровка. 

На Северском направлении российские оккупационные войска пытаются наступать вблизи Верхнекаменского. Уже отбито одну вражескую атаку, в данный момент идет еще один бой.

На Краматорском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться вперед в районе Часового Яра и Андреевки. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Торецком направлении четыре боевых столкновения завершено, еще две штурмовые действия врага продолжаются. Противник пытается продвигаться вперед вблизи Озеряновки и Торецка.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 19 штурмов в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Лысовка, Котлине, Удачное, Котляровка, Богдановка и Андреевка. Силы обороны отбили 16 атак, три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону в районе населенных пунктов Константинополь и Разлив. Одно боевое столкновение продолжается.

На Ореховском направлении отбито три штурма в районах населенных пунктов Степовое, Лобковое и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении захватчики дважды пытались продвигаться к позициям ВСУ.

На Курском направлении с начала суток произошло 12 боев, три из которых продолжаются до сих пор.

subscriber subscriber

Еще по теме

Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба ВСУ

2025-03-20 14:37

Что сейчас реально происходит в Курской народной республике и других направлениях фронта

2025-03-13 14:37

Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба ВСУ

2025-03-06 14:37

Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - сводка Генштаба ВСУ

2025-02-19 14:39

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ГБР расследует почти три тысячи случаев установления инвалидности чиновникам и правоохранителям

2025-04-15 16:38

Война в Украине: Офис Генпрокурора раскрыл данные по погибшим и пострадавшим детям

2025-04-15 12:27

Украина начала разработку собственной системы противовоздушной обороны стратегического уровня

2025-04-15 11:30

Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба ВСУ

2025-04-15 08:24
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ГБР расследует почти три тысячи случаев установления инвалидности чиновникам и правоохранителям 2025-04-15 16:38
Война в Украине: Офис Генпрокурора раскрыл данные по погибшим и пострадавшим детям 2025-04-15 12:27
Украина начала разработку собственной системы противовоздушной обороны стратегического уровня 2025-04-15 11:30
Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба ВСУ 2025-04-15 08:24