ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба ВСУ

2025-04-15 08:24

Как сообщил Генштаб ВСУ в оперативной сводке, на Лиманском направлении за минувший день захватническая армия совершила 13 атак на позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Надия, Новое, Катериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Билогоривка и Григоровка.

На Северском направлении российские оккупационные войска пытаются наступать вблизи Верхнекаменского. Уже отбито одну вражескую атаку, в данный момент идет еще один бой.

На Краматорском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться вперед в районе Часового Яра и Андреевки. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Торецком направлении четыре боевых столкновения завершено, еще две штурмовые действия врага продолжаются. Противник пытается продвигаться вперед вблизи Озеряновки и Торецка.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 19 штурмов в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Лысовка, Котлине, Удачное, Котляровка, Богдановка и Андреевка. Силы обороны отбили 16 атак, три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону в районе населенных пунктов Константинополь и Разлив. Одно боевое столкновение продолжается.

На Ореховском направлении отбито три штурма в районах населенных пунктов Степовое, Лобковое и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении захватчики дважды пытались продвигаться к позициям ВСУ.

На Курском направлении с начала суток произошло 12 боев, три из которых продолжаются до сих пор.