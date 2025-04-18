Политика Администрация Трампа впервые допустила, что может отказаться от усилий по достижению мира в Украине

2025-04-18 16:44

Администрация Белого дома может отказаться от усилий достичь мира в Украине, если не будет признаков, что соглашения нельзя достичь в ближайшее время. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с европейскими и украинскими делегациями в Париже, сообщает Reuters.

"Мы не собираемся продолжать эти усилия неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро определиться сейчас, и я говорю о том, будет ли это осуществимо в течение следующих нескольких недель или нет", - заявил он.

Рубио заверил, что президент США Дональд Трамп "очень серьезно относится к этому"

"Он посвятил этому много времени и энергии... Это важно, но есть много других действительно важных вещей, которые заслуживают так же, если не больше внимания", - подчеркнул глава Госдепа.

Рубио добавил, что было понятно, что мирного соглашения будет трудно достичь, но "должны быть признаки того, что это можно сделать в ближайшее время".

"Никто не говорит, что это можно сделать за 12 часов. Но мы хотим увидеть, насколько далеко друг от друга и можно ли вообще уменьшить эти различия, или возможно вообще получить движение в течение периода времени, который мы имеем в виду", - резюмировал он.