Жизнь Национальный мультипредметный тест 2025: стали известны предварительные итоги по регистрации

2025-04-23 13:34

На Национальный мультипредметный тест (НМТ) в этом году зарегистрировалось 312 490 человек - всего на 18 человек меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, передает Интерфакс-Украина.

"В прошлом году у нас зарегистрировались на написание НМТ 312 508 человек. В этом году 312 490 человек. Итого на 18 человек меньше. Когда мы говорим о таких цифрах, как 312 тысяч, то это в пределах не то что статистической погрешности, это - фактически идентичные цифры", - отметил он.

Винницкий добавил, что показатели могут увеличиться уже в ближайшие дни.

"На самом деле мы будем ожидать, что вскоре у нас еще может быть дополнительная регистрация на НМТ, она продлится буквально в течение этой недели. И эти цифры могут увеличиться", - сказал чиновник.

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