Политика Комиссар ЕС по обороне пояснил, зачем на самом деле рашистам запрет на вступление Украины в НАТО

2025-04-29 11:30

Комиссар Европейского Союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс уверен, что запрет на вступление Украины в НАТО облегчает россии планирование следующей агрессии. Об этом он заявил на платформе X.

"россия требует "никакого НАТО" для Украины не потому, что боится наступления НАТО на россию с украинской территории, а потому, что боится, что НАТО будет защищать Украину во время следующей российской агрессии. Требование "никакого НАТО" для Украины облегчает россии планирование новой агрессии", - пояснил еврокомиссар.