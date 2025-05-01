ВОЙНА В Украине Впервые с 1 мая 2024 года цены на природный газ в Украине поднялись выше европейских

2025-05-01 09:31

Цены на природный газ в Украине впервые за почти год превысили спотовые цены на природный газ в Европе. Об этом сообщает ExPro Daily Gas.

Согласно котировок Natural gas ExPro, цены на ресурс апреля (UA-VTP-CM) в Украине 29 апреля составляли около 19 150 грн/тыс. кубометров (с НДС) или 31,8 евро/MWh, тогда как спотовые цены Day Ahead на нидерландском TTF составляли 31,5 евро/MWh.

"Впервые с 1 мая 2024 года цены на природный газ в Украине поднялись выше европейских цен на газ, а спред между ценами достиг 0,3/MWh евро в пользу украинских цен. Разница не учитывает стоимость транспортировки газа в Украину", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, такая ситуация сложилась вследствие тенденций последней недели, когда цены на природный газ в Европе снижались на фоне теплой погоды и стабильных поставок газа.

В то же время, газ в Украине дорожал под влиянием стабильного спроса, в частности от государственных Нафтогаз и Оператор ГТС Украины.

К тому же объемы предложения на рынке сократились, поскольку Укрнафта прекратила продажу газа на рынке после того, как Кабинет министров обязал ее продавать газ для Нафтогаза в рамках ПСО.

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