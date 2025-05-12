Жизнь На дні народження партнера PariMatch разом з головою економічного управління СБУ Анатолієм Лойфом був його заступник Іван Чернишов?

2025-05-12 14:39

Заступник голови економічного управління СБУ Анатолія Лойфа — Іван Чернишов нібито також був присутній на скандальному дні народження, яке вже спровокувало звільнення самого Лойфа та затримання співробітниками СБУ підсанкційного злодія у законі Сергія Олійника «Умки».

За неофіційною інформацією, нібито саме Іван Чернишов відповідає за збір інформації щодо фізичних та юридичних осіб, проти яких вводять санкції.

«Він є заступником Лайфа і, наскільки відомо, носив документи йому на підпис щодо санкіційних осіб. Відповідає за збір і зведення інформації. Чернишов навчався у Національному Юридичному Університеті ім. Ярослава Мудрого (Харків), почав працювати у Харківському управлінні СБУ у відділі боротьби з корупцією. Він, як кажуть, тиснув на бізнес, мало не вигнали. Влаштувала нібито його туди мати, вона працювала начальником відділу кадрів Харківського СБУ. Він, схоже, є людиною Шила і до Києва він також перейшов одразу за Шилом», — стверджує джерело в СБУ.

Нагадаємо, на святкуванні дня народження партнера власника PariMatch були помічені високопоставлені правоохоронці, бізнесмени та вор у законі. Про це стало відомо з розслідування Української правди «Небукмекерська контора». Історія одного святкування«.

У розслідуванні зазначається, що 1 березня у одному із столичних ресторанів святкував свій день народження Костянтин Коломієць, який є співвласником клубу єдиноборств «Динамо». За інформацією УП він також займається наданням приватної охорони, зокрема опікується охороною власника PariMatch Сергія Портнова.

На день народження до спортсмена завітали одразу три високопосадовці СБУ — голова економічного управління СБУ Анатолій Лойф, його попередник, а нині підслідний НАБУ Артем Шило та генерал Ілля Вітюк — колишній очільник департаменту департаменту кібербезпеки Служби безпеки України. Нібито саме разом із Шилом пішов з дня народження Іван Чернишов.

Варто також зазначити, що Анатолій Лойф, схоже, залишив день народження разом із адвокатом Мельником, який нібито є бізнес-пертнкром вора в законі «Наріка» Олександра Петровського.

Серед гостей нібито був також підсанкційний Сергій Олійник, який відомий в статусі так званого «злодія в законі» на прізвисько "Умка"/"Умка Дніпровський".

Після резонансу у ЗМІ у той самий день Керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.

Джерело: fraza.com