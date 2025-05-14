Политика Дональд Трамп заявил, что лично прилетит в Стамбул только, если увидит готовность сторон завершить войну

2025-05-14 16:41

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность визита в Стамбул, если увидит, что Украина и россия имеют шанс на урегулирование конфликта. Об этом он сказал американским журналистам на борту своего самолета.

"Такая вероятность есть, если это поможет прекратить войну. Я подумаю об этом", – заявил он, размышляя о том, может ли он посетить Стамбул.

Трамп напомнил, что в четверг, в день, когда в Стамбуле ожидаются переговоры делегаций Украины и рф, он запланировал визит в ОАЭ и "там напряжённый график".

"Но это не означает, что я не могу сделать это (посетить Стамбул – ред.), чтобы спасти множество жизней, а затем вернуться", – добавил президент США.

Трамп сообщил, что пока не знает, собирается ли глава Кремля Владимир Путин посетить Стамбул.

"Не знаю, будет ли он там. Знаю, что он хотел бы, чтобы я туда прибыл", – сказал он.

В то же время, Трамп подтвердил, что в Стамбуле будет присутствовать госсекретарь США Марко Рубио. "Марко там будет. Он эффективно работает", – заверил американский лидер.