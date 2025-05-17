Спорт Гасперини или Сеск Фабрегас? Руководство Ромы определило два главных кандидата на тренерский пост

2025-05-17 10:31

Руководство Ромы определилось с главными кандидатами на тренерский пост. По информации TUTTOmercatoWEB, среди фаворитов - Джан Пьеро Гасперини и Сеск Фабрегас.

Отмечается, что после совещания ключевых фигур клуба, в частности президента Дена Фридкина, спортивного директора Флориана Гизольфи и нынешнего наставника Клаудио Раньери, римляне остановились на представителях Серии A как приоритетных вариантах.

"У нас есть два главных претендента на должность. Мы работаем над этим вопросом. Несколько потенциальных кандидатов отказались, потому что мы рискуем не попасть в Лигу чемпионов", - отметил Раньери, косвенно подтвердив слухи.

В настоящее время Аталанта Гасперини занимает 3-е место в Серии A с 68 очками. Комо под руководством Фабрегаса идет десятым, имея 48 пунктов. Сама же Рома продолжает борьбу за попадание в топ-4, набрав 63 очка.