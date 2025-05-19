Если не удастся договориться с Фабрегасом, Байер возглавит безработный наставник Эрик тен Хаг

Байер все еще находится в активном поиске нового главного тренера, пишет Флориан Плеттенберг.
Напомним, Хави Алосно возглавит мадридский Реал, а главной целью для Байера стал Сеск Фабрегас.
Однако испанец сумел договориться со своим клубом о повышенной зарплате и огромным влиянии в клубе, а потому согласился остаться.
Байер при этом все еще пытается переубедить Фабрегаса, однако на случай окончательного отказа нашел альтернативу.
Вероятно, вскоре во главе "фармацевтов" станет экс-наставник МЮ Эрик тен Хаг, который в настоящее время все еще остается без работы.