Спорт Если не удастся договориться с Фабрегасом, Байер возглавит безработный наставник Эрик тен Хаг

2025-05-19 11:33

Байер все еще находится в активном поиске нового главного тренера, пишет Флориан Плеттенберг.

Напомним, Хави Алосно возглавит мадридский Реал, а главной целью для Байера стал Сеск Фабрегас.

Однако испанец сумел договориться со своим клубом о повышенной зарплате и огромным влиянии в клубе, а потому согласился остаться.

Байер при этом все еще пытается переубедить Фабрегаса, однако на случай окончательного отказа нашел альтернативу.

Вероятно, вскоре во главе "фармацевтов" станет экс-наставник МЮ Эрик тен Хаг, который в настоящее время все еще остается без работы.