ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - обнародованы новые данные Генштаба ВСУ

2025-05-22 14:37

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 144 боевых столкновения. На Покровском направлении защитники остановили 54 штурмовые действия рашистов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утреннем сводке в четверг, 22 мая.

На Харьковском направлении враг шесть раз безуспешно пытался продвинуться в районах Вовчанска, Камянки и в сторону Малой Шапковки. На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия россиян возле Киндрашивки, Загризового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении произошло 17 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед возле населённых пунктов Ридкодуб, Грековка, Зелёная Долина в направлении Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Белогоровки. На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечного.

За прошедшие сутки на Торецком направлении захватчики 16 раз атаковали украинские подразделения в районах Дилиевки, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовые действия россиян в районах населённых пунктов Яблуновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлине, Новосергеевка, Удачное, Троицкое, Промень, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового Яра и Новомиколаевки.

На Новопавловском направлении украинские оборонцы отбили 19 атак захватчиков в районах населённых пунктов Богатырь, Одрадное, Шевченко, Весёлое, Ровнополь, Новополь, Зелёное Поле, Вольное Поле.

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Высокого на Гуляйпольском направлении. На Ореховском направлении защитники отбили четыре атаки в районах Щербаков, Степового и в сторону Павловки. На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Курском направлении украинские воины отбили пять атак россиян. Враг нанес 17 авиаударов, применив при этом 34 управляемые авиационные бомбы, и осуществил 191 обстрел.