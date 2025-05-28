Политика У Зеленського спростували повідомлення про непорозуміння між США та ЄС у питаннях санкційної політики

2025-05-28 12:30

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк спростував твердження про нібито розвал співпраці між США та Євроcоюзом у сфері санкційної політики. Про це він написав у Facebook.

Власюк відреагував на інформацію німецьких ЗМІ про те, США начебто розірвали співпрацю з ЄС у питаннях санкцій проти росії. І всі канали зв’язку між Брюсселем і Вашингтоном у сфері протидії обходу санкцій призупинено.

Він не погодився з тим, що стався "крах співпраці", та запевнив, що взаємодія між партнерами триває, попри зміни у політичному контексті.

"Комунікую з американцями-санкційниками, і бачив їх двічі за три тижні на спільних робочих зустрічах в Європі, де обговорювали і обхід санкцій, і посилення санкцій. Чи той самий "імпульс", який був? Ні, але виключно в силу політичного контексту. Чи "розвал співпраці"? абсолютно точно ні", – зазначив Власюк.

Він запевнив, що в межах санкційної коаліції продовжується активний обмін інформацією та ідеями.

За його словами, всі учасники процесу орієнтуються у планах одне одного: Велика Британія готує нові санкції, Євросоюз працює над 18-м пакетом, а США – над заходами, спрямованими проти "тіньового флоту" та схем обходу обмежень.

Водночас він констатував, що ЄС буде важко досягти нового рішення щодо санкцій без підтримки США у питанні позиції Угорщини.

"Як і раніше, в межах санкційної коаліції відбувається багато обміну інформацією та ідеями. Всі приблизно в курсі планів інших", – резюмував Власюк.

subscriber subscriber

Еще по теме

ЄС значно посилить свої оборонні потужності - затверджено програму у 150 мільярдів євро

2025-05-28 13:34

Створено новий маршрут транспортування великих обсягів газу з Греції до України

2025-05-28 08:24

Цены на нефть обвалились после данных из США об огромных запасах добытой сырой нефти

2025-05-24 09:32

Администрация Трампа пустит сотни млн долларов на депортацию беженцев, в том числе из Украины

2025-05-21 10:29

Еще новости в разделе "Политика"

Західні союзники України вже зняли усі обмеження на використання далекобійної зброї

2025-05-28 16:41

Германия планирует значительно ужесточить миграционную политику страны

2025-05-28 14:46

У Зеленського спростували повідомлення про непорозуміння між США та ЄС у питаннях санкційної політики

2025-05-28 12:30

Китай категорично відкинув звинувачення у поставках озброєння та товарів подвійного призначення рашистам

2025-05-28 10:29
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Західні союзники України вже зняли усі обмеження на використання далекобійної зброї 2025-05-28 16:41
Германия планирует значительно ужесточить миграционную политику страны 2025-05-28 14:46
У Зеленського спростували повідомлення про непорозуміння між США та ЄС у питаннях санкційної політики 2025-05-28 12:30
Китай категорично відкинув звинувачення у поставках озброєння та товарів подвійного призначення рашистам 2025-05-28 10:29