Политика У Зеленського спростували повідомлення про непорозуміння між США та ЄС у питаннях санкційної політики

2025-05-28 12:30

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк спростував твердження про нібито розвал співпраці між США та Євроcоюзом у сфері санкційної політики. Про це він написав у Facebook.

Власюк відреагував на інформацію німецьких ЗМІ про те, США начебто розірвали співпрацю з ЄС у питаннях санкцій проти росії. І всі канали зв’язку між Брюсселем і Вашингтоном у сфері протидії обходу санкцій призупинено.

Він не погодився з тим, що стався "крах співпраці", та запевнив, що взаємодія між партнерами триває, попри зміни у політичному контексті.

"Комунікую з американцями-санкційниками, і бачив їх двічі за три тижні на спільних робочих зустрічах в Європі, де обговорювали і обхід санкцій, і посилення санкцій. Чи той самий "імпульс", який був? Ні, але виключно в силу політичного контексту. Чи "розвал співпраці"? абсолютно точно ні", – зазначив Власюк.

Він запевнив, що в межах санкційної коаліції продовжується активний обмін інформацією та ідеями.

За його словами, всі учасники процесу орієнтуються у планах одне одного: Велика Британія готує нові санкції, Євросоюз працює над 18-м пакетом, а США – над заходами, спрямованими проти "тіньового флоту" та схем обходу обмежень.

Водночас він констатував, що ЄС буде важко досягти нового рішення щодо санкцій без підтримки США у питанні позиції Угорщини.

"Як і раніше, в межах санкційної коаліції відбувається багато обміну інформацією та ідеями. Всі приблизно в курсі планів інших", – резюмував Власюк.