ВОЙНА В Украине Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2025-05-29 14:37

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 205 боєзіткнень. На Покровському напрямку захисники зупинили 54 штурмові дії рашистів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні в четвер, 29 травня.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління безпілотними літальними апаратами та двом артилерійським засобам російських військ.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого. На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак загарбників. Оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 24 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка, у Серебрянському лісі, а також у напрямку населених пунктів Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина.

На Сіверському напрямку воїни ЗСУ успішно зупинили три атаки противника в напрямку населених пунктів Верхньокам’янське та Григорівка. На Краматорському напрямку окупанти 15 разів атакували у бік Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового. На Покровському напрямку захисники зупинили 54 штурмові дії росіян у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та у напрямку населених пунктів Зоря, Олексіївка, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного.

На Оріхівському напрямку російські війська шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Відбулося 33 боєзіткнення, росіяни завдали 20 авіаударів, скинувши при цьому 38 керованих авіаційних бомб, і здійснили 205 обстрілів.