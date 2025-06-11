Політика Володимир Зеленський вперше відкрито дорікнув США у питанні мирного врегулювання війни

2025-06-11 08:24

Американська сторона наразі не виглядає сильним посередником у питанні мирного врегулювання війни в Україні. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Valasz.

Глава держави заявив, що Україні зараз потрібні сильні посередники для того, щоб росіяни не могли відмовитися від домовленостей, досягнутих на переговорах.

"Сполучені Штати наразі не виглядають сильним посередником: росіяни сказали їм не бути за столом переговорів, а вони просто пішли. Чому? Через їхню м'яку політику щодо росії", – сказав президент.

За його словами, 2 червня на переговорах в Стамбулі росіяни самі визнали, що їхній так званий "меморандум" – прямий ультиматум Україні.

"Ми хочемо припинити війну, але для цього потрібна воля обох сторін. Якщо інша сторона не готова до цього, вона завжди щось придумає. Вони навіть сказали нашій делегації: ми знаємо, що наш меморандум – це ультиматум, і ви його не приймете. Таким чином, питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян", – заявив Зеленський.

На думку президента, "було б добре, якби країни-посередники не зосереджувалися на тому, що вони можуть втратити від санкцій – з якими економічними незручностями вони зіткнуться, або що станеться зі співпрацею в космосі та супутниковим зв'язком – а зосередилися на тому, про що йдуть переговори: війні і на тому, що люди гинуть".

"Решту можна обговорити на двосторонніх переговорах", – резюмував він.

Раніше Зеленський вперше прокоментував "меморандум" росії. Рашисти представили на папері свої вимоги в ультимативній формі, виконання яких завідомо неможливо.