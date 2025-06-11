Політика Президент України вже отримав запрошення на саміти НАТО, Великої сімки і Євросоюзу

2025-06-11 12:30

Президент Володимир Зеленський отримав запрошення на саміти НАТО, Великої сімки і Євросоюзу. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

За його словами, для України було важливо отримати запрошення на саміт НАТО, але потрібні також сильні рішення на цьому засіданні.

"Для нас, як для держави, важливе наповнення цієї зустрічі й нам важливо, щоб за підсумками цього саміту був сигнал все-таки сили і єдності, в тому числі, що стосується України. От зараз йде робота над тим, щоб вийти на ці рішення підсумкові, які за підсумками саміту НАТО в Гаазі будуть. І я думаю, що від цього буде залежати, в тому числі і участь України, рівень участі України", - розповів він.

Також Зеленський отримав запрошення на засідання очільників країн G7 в Канаді. Підготовка до саміту й форматів триває, але безпосередньо новини про фінальне рішення щодо участі будуть ближче до дат подій.

"Тому що ви розумієте, що багато факторів впливає, і йдеться не лише про зустрічі і рішення, йдеться і про безпекову ситуацію. Все-таки в нас країна в повномасштабній війні. Але я можу підтвердити, що запрошення на обидві події є і підготовка до участі в них теж є. Оце факт", - пояснив речник МЗС.

Окрім того, Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт ЄС.

"Обов'язково на полях таких заходів пропрацьовуються двосторонні зустрічі. Ці три випадки не є виключенням. Я переконаний, що двосторонні зустрічі на полях цих заходів будуть. Які? Над цим ми зараз і працюємо. Будемо інформувати, коли буде більше ясності", - додав Тихий.

Нагадаємо, 4 червня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив запрошення України на саміт Альянсу. за його словами, йдеться не лише про участь України у саміті НАТО, а й про її присутність у порядку денному.

Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що уряд шукає можливість залучити Зеленського до участі в саміті НАТО 24-25 червня в Гаазі.

За його словами, це навряд чи буде пленарна зустріч з усіма 32 союзниками Альянсу. На попередньому саміті у Вашингтоні в липні 2024 року Зеленський був присутній на засіданні з усіма лідерами НАТО.