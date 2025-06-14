ВІЙНА В Україні В Дніпрі затримано правоохоронців, причетних до незаконного видалення інформації про ухилянтів

2025-06-14 09:32

Працівники Державного бюро розслідування разом із поліцією викрили чергового правоохоронця з Дніпра, причетного до незаконного видалення інформації про осіб, які ухилялися від мобілізації. Про це ДБР повідомляє на своєму сайті.

"Слідство встановило, що двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з такими особами. Вони видаляли інформацію про розшук ухилянтів. За це люди, які хотіли уникнути мобілізації, платили від 1 до 2 тисяч доларів США. Загалом із бази даних таким чином зникли відомості про понад 850 осіб.

Минулого тижня підозру дістала вже колишня правоохоронниця, яка видалила понад 500 облікових карток жителів Дніпропетровської області. Вона зараз перебуває у СІЗО, оскільки суд обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою без можливості застави. Також підозру дістав її колега, який видалив з бази понад 350 карток", - ідеться в повідомленні.

Зловмиснику інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інші військові злочини. Тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Нині вирішується питання запобіжного заходу - тримання під вартою без можливості застави.

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