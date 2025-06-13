НАТО буде вести ретельне супутникове спостереження великих територій та відстежувати військові дії у світі

НАТО розширює свої можливості супутникового спостереження великих територій, що дозволить відстежувати військові переміщення в Україні та на кордонах росії з країнами Східної Європи. Про це заявив головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр Вандьє в інтерв’ю Bloomberg.
За його словами, новий інструмент вперше дозволить НАТО спостерігати за "величезними територіями", включно з маневрами, пересуванням військ та діями на полі бою.
"Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні. Ми зможемо їм сказати: ми вас бачимо", - заявив Вандьє.
Для реалізації ініціативи обрано американського постачальника супутникових знімків Planet Labs. Мета проєкту - здійснювати частий моніторинг великих територій світу протягом року, з використанням ШІ для фіксації змін та автоматичного формування попереджень.
За словами одного з представників НАТО, ця технологія також може використовуватись для спостереження за Арктикою, яка набуває все більшої стратегічної ваги на тлі посилення інтересів росії та Китаю в регіоні.