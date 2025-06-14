ВІЙНА В Україні Отримані від Великої Британії майже два мільярди підуть на закупівлю сучасних засобів ППО та ракет

2025-06-14 12:30

Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Телеграм.

"Україна залучить майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога", – написав він.

Шмигаль нагадав, що раніше у червні Велика Британія оголосила про рекордну допомогу щодо постачання дронів. Йдеться про 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників уже цього року.

Минулого місяця Київ і Лондон підписали мільярдну угоду на зброю. Гроші підуть на закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва і закупівлю критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

 

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